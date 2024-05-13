國民黨立委徐巧芯的住家10日出現不明男子騷擾、徘徊、拍照，徐巧芯11日赴警局提告其中一人「無良公關」。對此，前立委郭正亮指出，納粹當年先去騷擾猶太人，打破玻璃，警察沒有人敢辦，這個就是民進黨納粹化、法西斯化的前奏！側翼、綠媒、民進黨公職，如果繼續用這種方式糾纏徐巧芯，就把它認定為賴清德默許！

郭正亮12日在中天電視《麥玉潔辣晚報》表示，納粹當年就這樣搞的，先去騷擾猶太人，打破你家的玻璃，警察沒有人敢辦，就越搞越嚴重，所以這個就是民進黨納粹化、法西斯化的前奏！警政署長要不要面對？法務部長要不要面對？賴清德要不要面對？還好意思說是什麼偉大的民主國家，不要笑死人了！

郭正亮直言，些側翼、綠媒、民進黨公職，如果繼續用這種方式糾纏徐巧芯，就把它認定為賴清德默許！這件事不是小事，一個國家的國會議員可以被側翼這樣搞，然後警政署、法務部都不出來講話、拿不出辦法，這就是法西斯化的前奏！

郭正亮建議，國民黨要拿出報復作為，報復手段就是比照辦理啊，我也去騷擾民進黨公職啊，大家都來搞嘛，搞到全台灣烏煙瘴氣，看你賴清德怎麼執政！

郭正亮強調：國民黨的人要知道事情的嚴重程度，不要以為徐巧芯的事情跟你沒有關係，他們可以這樣去壓最有戰鬥力的徐巧芯，那以後你國民黨個別立委算什麼？「我對民進黨是最了解的，他們就可以低級、下流、無恥、卑鄙到這個程度」！