群創於14到16日於美國聖荷西參與全球顯示技術盛會2024 SID顯示週,展示一系列顯示器科技在智慧城市的運用,將嶄新技術進行虛實融合,滿足互動需求,以Live it up, Game with Fun為主軸開拓數位時代娛樂、教育、藝術、時尚的新商業機會與型態,為未來生活打造便利性與多元化。

群創世界首發數位實境水族箱,結合新世代影音產品需求與水族觀賞產業,首創液體空間中(水缸內)成像系統,使用空間投影技術,在液體中間位置成像,並在平面影像中藉由控制成像深度達成3D立體顯示。實境水族箱以數位影像展示方式對比活體展示,可排除飼養環境造成的限制,具更多元的展現方式,可展示生物的成長變化,或與真實環境連結,滿足橫跨時空的虛實互動顯示體驗的終極需求,除娛樂與藝術應用,亦適合延伸至教育領域、適合商務展示、教育活動小型場地、博物館、水族館。

群創發表Color-conversion 色轉換「106吋AM-MicroLED自由拼接顯示模組」,具備高清細膩畫質、高色飽、絕佳環境光對比、無縫拼接等四大特色,將鎖定應用於大型空間高清沉浸式體驗與數位藝術,搶攻全新利基應用。此外,群創MicroLED技術擁有極廣色域、超高環境對比、高清細膩畫質及無邊框自由拼接等優勢,並可提供26.4吋到220吋客製化需求尺寸,打破傳統顯示器限制,打造數位藝術。

群創和源奇科技所合作開發的LiqxtalTMGraph顯示眼鏡,可以在鏡片表面顯示彩色的數位影像內容,例如文字、圖像標誌或動畫。眼鏡在顯示影像的同時,配戴者的視線完全不受鏡片顯示內容的影響,提供與傳統眼鏡相同的配戴體驗,同時利用可變的圖案標誌或動畫內容彰顯個人風格,並在宣傳的商業場合上為使用者及企業做廣告宣傳,隨時調整適合使用者及企業的正確風格。