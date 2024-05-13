根據企業官宣消息，工廠計畫於今年5月開工，明年第一季實現量產。後續，上海儲能超級工廠將生產超大型商用儲能電池Megapack幫助電網運營商、公用事業公司等，更高效地存儲和分配可再生能源。200多台Megapack可以組成一個儲能電廠，儲存100萬度電。

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