SOGO忠孝館台東長濱山海殿「鹽之花米霜淇淋」120元。（SOGO提供）

「2024農村好物特展」將於明（5/14）登場，遠東SOGO忠孝館展開為期8天的環島食光之旅，邀請50多家業者共襄盛舉，現場超過100餘攤的攤位，打造「北、中、南、花東及農村美食驛站」五大區域，展出各地區在地隱藏版美食、肉品海鮮、純釀油醬和養生伴手禮等豐富商品。

現場以現煮美食串聯島嶼山海滋味，有來自嘉義布袋國家級濕地保護區好美農漁產的「虱目魚香腸」，及「五味大鮮蚵」，有餅皮金黃酥脆、內餡蝦鮮Q彈的臺東蝦九鱻「鮮蝦煎餅」，還有外銷日本等級、口感細緻滑嫩的雲林口湖第一鰻波「鰻魚起司燒」等。

除了限定農村美食，本次展場最大亮點是北中南東好物站，「北方佳饌」、「豐味中原」、「南國饗宴」、「花東潮禮」集合全台超過50家以上的農村好物業者，品類橫跨生鮮肉品、油醬調理、伴手好禮、工藝品等，5/17至5/19快閃限定販售雲林豆豆家族的國產產銷履歷豆包、豆腸及煙燻豆包絲，此外每日也推出限量「精選好物」5折起。