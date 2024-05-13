「鄧師傅功夫菜」創辦人鄧文裕攜手2個兒子開創事業版圖。（柯宗緯翻攝）

高雄老牌餐廳「鄧師傅功夫菜」成立40年，從6張桌子到現有8家門市，近年又興建博竑智慧食品廠，將精緻餐飲結合食品零售，上架國內外各超商、超市量販通路及電商。鮮為人知的是，創辦人鄧文裕不僅中餐廚藝了得，更會西式、法餐，也因此開發出廣受好評的多元特色料理。

鄧文裕早年在台北打拚，泡過咖啡、做過法餐，因為高雄牛乳大王1句話，鼓勵他南下高雄發展，開啟他的創業傳奇人生，他學過法餐、西式、中式料理，餐飲經驗相當豐富，「餐飲經營者大概只有我會這3種」。他在中正三路開首家店，從6張桌子的規模，版圖一度跨到台北、台中，現有高雄8家街邊店及百貨門市。

前年更砸下3.8億元，在高雄大社區成立智慧食品工廠，導入IoT雲端檢測系統，確保全廠溫度及溼度符合食材保存需求，結合即時數據追蹤、異常通報，縮短管理人員落差，減少食材與能源浪費，除了與超商、超市聯名合作外，更將台灣好味道賣到美國、加拿大等地。

為把關食材來源及確保檢驗安全，還特別建置實驗室執行食品安全自主檢驗，並優先與在地農民合作採購當季新鮮食材。此外，提供友善銀髮、彈性工時及多元文化的工作機會，更捐贈獎學金予高雄餐旅大學、中山工商等在地院校，培育經濟弱勢學生成為餐飲專業人才。

鄧師傅長期關懷偏鄉國小學童飲食健康議題，從2010年起發揮企業專長，定期提供健康美味料理，讓高雄茂林國小學童及家人們在家也能享受餐廳般營養均衡的美食。今年更邀請顧客一同做愛心，將捐贈會員點數轉換成實質物資，提供給茂林國小孩童。

鄧師傅近年事業版圖持續壯大，2個兒子功勞也不小，分別是擔任廚藝長鄧至廷、執行長鄧至佑。鄧至佑表示，為感謝消費者長期的支持與愛護，將於5月18日至26日，推出消費滿360元即可獲得100元商品券的回饋活動。周年慶期間，擬推出復刻熱銷料理，如經典的獅子頭、芋頭糕、鑲豆腐等，讓顧客重溫。