經過12年的建設拖延，法國第一座「歐洲壓水式反應爐」(EPR)的弗拉芒維爾核電廠(Flamanville NPP)，終於獲得營運許可。它可以開始裝填燃料，並逐步升高功率，如果一切順利，到今年年底時，發電量將達到1,600百萬瓦。這座反應爐與芬蘭的歐基洛托核電廠3號機(Olkiluoto NPP,OL3)採用相同設計，是現行最大功率的核電反應爐。

法國弗拉芒維爾核電廠位於諾曼第西北沿海地區，在投入運轉後，將成為法國最強大的核電廠，能夠為200萬戶家庭提供穩定電力。法國工業和能源部部長級代表萊斯庫爾 (Roland Lescure)在X平台(也就是推特Twitter)發文表示，「這是法國重啟核電的另一個關鍵里程碑。」

歐洲壓水式反應爐 EPR)，是歐洲核工業在1986年蘇聯車諾比核能災難後，為了重振核工業所提出的旗艦級計畫，設計案於1992年啟動，更重視安全、效率，也兼顧發電效率。

然而，部署EPR的專案都遇到各種延誤。在英國，欣克利角核電廠(Hinkley Point )的 C號機採用 EPR設計，工程於2012年開始，原計劃於2017年完工，卻遇到各種工程延誤，如今還沒有完成。

歐洲唯一運轉的 ERP，是芬蘭的歐基洛托核電廠3號機(OL3)，雖然是順利運轉，卻也延遲了 12年、建設成本增加兩倍。

法國弗拉芒維爾核電廠的EPR 也面臨類似的挑戰，其間問題包括混凝土板裂縫、反應器容器異常和焊接缺陷，比計劃晚了12年，成本比計劃高出5倍，達到驚人的191億歐元(約6675.8億新台幣)。

雖然困難重重，但是法國政府的目標是透過加快評估時間、授權時間，和簡化文書流程，來幫助重振核工業。除了延長現有反應器的運作時間以外，法國還計劃再建造6座EPR，並開發新一代的小型模組化反應器（SMR）、先進小型反應器（AMR）。也就是說，法國希望同時具備大型核電與小型核電的技術。