中華職棒明星對抗賽7月20、21日將在台北大巨蛋舉辦，聯盟13日召開宣告記者會，宣布明星球員票選相關事宜。味全龍拿莫伊漾（右）、樂天桃猿陳晨威（左）合照時，幫中職會長蔡其昌（中）比出臉頰愛心手勢。（黃世麒攝）

中華職棒35年明星賽預計今年7月20、21日兩天將在台北大巨蛋熱鬧登場，將可以在不受天氣影響下順利進行，聯盟13日召開記者會宣布票選活動14日開跑，會長蔡其昌也說明幕後在大巨蛋舉辦明星賽的過程，以及目前暫定門票數量在3萬人左右。

中職熱身賽、例行賽已經順利攻「蛋」，明星賽則是近期確定也要在台北大巨蛋，蔡其昌透露，今年新春團拜後有拜會台北市長蔣萬安，詢問在台北大巨蛋舉辦中職明星賽的可能，當時並未獲得肯定答案，因為北市府表示有檔期需要協調，期間桃園也積極爭取讓中職明星賽在桃園舉辦，不過聯盟已經先向北市府提出申請，有向桃園市長張善政說明，假如台北大巨蛋檔期無法配合，桃園市就是會選擇。

由於鎖定在北台灣場地進行今年明星賽，蔡其昌表示自己才會一直說今天明星賽地點會在北台灣，後來聯盟收到北市府通知台北大巨蛋檔期可以，便依照原計畫進行，也有立刻向桃園那邊回覆。

對於票價，蔡其昌表示還要再詢問秘書長，而球迷也很關心的人數，蔡其昌回應：「初步售票暫定先抓3萬人以下，若有更多進場需求才會視情況加開，不過也還是再和秘書長這邊確認。