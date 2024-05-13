2024年5月13日台北市／Zoo Mall基地位置座落於台北市立動物園入口西側，緊鄰捷運文湖線、貓空纜車及捷運環狀線南環段Y01站。（台北市立動物園提供／劉瑋晴台北傳真）

台北市政府13日舉行Zoo Mall及周邊停車場案（BOT／OT）簽約典禮，是台北市首例以生態主題為主軸的促參案，基地位置座落於台北市立動物園入口西側，緊鄰捷運文湖線、貓空纜車及捷運環狀線南環段Y01站，預估創造約1300個就業機會及約21.24億收入。

台北市副市長林奕華與台北數位海洋生態娛樂開發股份有限公司董事長字維新，共同簽署投資契約。林奕華表示，預計興建總樓地板面積達1萬5641坪，設施包含主題動植物教育展示空間、教學展演空間及相關附屬設施，打造一座嶄新的海洋生態園區兼具生物多樣性保育、教育、療育與休閒娛樂的場所，預估創造1300個就業機會，效益約21.24億元。

台北市立動物園園長諶亦聰表示，園外服務中心自2015年歷經Zoo Mall拆除後，一直以保育公園的形式提供遊客休憩，謝謝2019年採促參法第46條民間自提方式辦理，期間經歷了疫情、物價通膨等因素導致流標，終於在2023年重新招商後，順利找到適合的投資人，暫定2029年捷運南環段完成地下共構工程後交地予投資人建設，於2033年正式營運。

動物園表示，本案BOT基地共2處，台北數位海洋生態娛樂公司於基地一將導入海琉館、海洋生態主題酒店、海洋生態主題商業區，基地二則建置虛擬動物園區及花園廣場；OT基地共3處，包括河濱高灘地堤外停車場、木柵機廠停車場及基地一地下空間。其中，海琉館、海洋生態主題將以全球永續為概念設計、強調保護地球重要性。配合北市府推動三貓計畫2.0，結合數位科技及文化海洋元素，形塑門戶樞紐並帶動文山地區經濟發展。