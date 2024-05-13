律師鄭鴻威涉嫌組「律師團」洩密詐團案，台北地檢署查出，鄭安排101件車手案給15名律師辯護，且接受詐團虛擬貨幣報酬洗錢，4個月獲利1200萬元，依洩密、組織犯罪、洗錢等罪起訴鄭鴻威16名律師、在押中的鄭鴻威送審後，台北地方法院認為有串證、湮滅證據之虞，裁定收押禁見3個月。鄭的助理林佳毅也遭裁定收押禁見3個月。可抗告。

鄭鴻威勾結的詐團連姓主嫌等人，檢方另案偵辦中；鄭鴻威等16名律師，檢方另簽分「律他」案，將移付律師懲戒委員會究責懲戒。