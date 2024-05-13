新北市樹林高中游泳池老舊，亟需經費挹注改善，民代建議新北市教育局先用市款修繕必要設備。（民進黨籍新北市議員廖宜琨提供）

新北市樹林高中游泳池老舊，去年5月與原廠商到期後無人維護便停用至今。民進黨籍新北市議員廖宜琨指出，由於泳池老舊、維護成本高，沒有廠商願意賠錢簽約，盼教育局能夠儘速改善，至少先修繕必須維修的部分。教育局回覆，安全急迫相關部分，會先用市款處理，恢復至可以使用，並持續爭取中央補助。

廖宜琨說，樹林高中學校游泳池支援多間鄰近學校上課，採委外經營模式管理，但因設施老舊壞損、過濾系統需改善等問題，造成維養成本大幅提高，去年5月後就沒有廠商願意進場協助經營，泳池只能停用。

廖宜琨說，他知道教育局目前正協助爭取中央經費，但去年被中央否決，在爭取到中央挹注經費前現階段游泳池該如何處理？建議市府應先以市款挹注修繕必要設施，先行協助改善，在安全無虞情況下能夠早日恢復正常使用。

教育局長張明文回應，承諾游泳池有安全急迫的部分，會先用市款處理到恢復可以使用為優先，後續會持續為樹林高中爭取中央補助，再來通盤翻新。

樹林高中校長曹永央表示，由於經營學校泳池需要賠不少，去年五月與委外廠商合約到期後未續約，泳池停用至今，盼能透過爭取經費改善設備，提升廠商投標意願。

教育局補充，去年9月已協助校方報送體育署游泳池整修計畫爭取補助，待游泳池修繕完成後，規畫於113學年度執行游泳課程。

教育局說，樹林高中112學年度因泳池修繕，學校游泳課程以水域安全知能宣導教育為主。另，樹林區原於樹林高中游泳池進行游泳課程之其它5校，皆已媒合至樹林運動中心進行游泳課程教學。