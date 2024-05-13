桃園1名曾姓男子約17歲女網友於彰化性交易，雙方約定以2萬元成交，事後曾男以紅包袋裝錢交付交易金額，不料女子返家打開紅包袋，竟發現裡面是22張玩具假鈔，女子氣得報警，彰化地院依以詐術使少年為有對價之性交行為罪，判處曾男有期徒刑1年，緩刑2年，並應向女網友支付20萬元。

判決書指出，曾男透過通訊軟體結識女網友，雙方進而互加好友，2023年9月間，當時女網友為16歲以上未滿18歲之少女，曾男透過通訊軟體，對女網友佯稱願以2萬元代價，與女網友進行性交易，女網友同意進行性交易後，曾男於同日凌晨12時許，駕自小客車自桃園南下，前往彰化縣某超商搭載女子。

曾男接到女網友後，2人隨即一起前往彰化縣某汽車旅館房間內進行性交易，直到隔天上午6時許，曾男再開車搭載女子返回超商，並在車上交付內裝約定報酬2萬元之紅包給女網友。

女網友返家後拆開紅包，發現裡面是玩具銀行之假鈔22張，始知上當，憤而報警，彰化地院判曾男以詐術使少年為有對價之性交行為罪，處有期徒刑1年，緩刑2年，並應向被害人支付20萬元。