上櫃股德英 14日起得為融資券交易 18:122024/05/13 工商 陳昱光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃買中心表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查，德英（4911）已符合前開標準規定，因此公告自113年5月14日起得為融資融券交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 達發30日起得為融資融券交易 《櫃買市場》保綠-KY 5月2日起得為信用交易 《櫃買市場》五福4月30日起開放信用交易 #德英 #得為融資融券 #標準 #上櫃股 #融資券 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 《證交所》達發明起得為融資融券交易 15:282024/04/29 財經 房東租金標準全面調高 台北市、台中市調幅最高 23:482024/04/28 財經 北京│推動制定腦機介面行業標準 03:302024/04/30 財經 女生1職業「男生最不想交往」苦主：眼睛長頭頂上 15:382024/05/10 生活 台印尼簽署「標準及符合性評鑑領域MOU」 5大合作項目曝光 21:552024/05/04 財經 台南市改良種芒果達天災救助標準 受理申請救助每公頃10萬元 22:342024/05/07 生活 加拿大｜央行總裁：越來越接近降息標準 03:122024/05/03 財經 美退出中導條約部署堤豐系統《紐時》：台灣安全將因此受益 20:382024/05/06 兩岸 房東今年申報租金所得注意 財政部調高一般租金標準 12:432024/04/28 財經 《科技》FIDO台北國際研討會 大咖攜手守護資安 11:582024/04/25 財經 接見模範勞工 蔡英文：將明定工資調整標準 13:512024/04/30 政治 5月報稅 免稅額、標準扣除額看這裡 09:402024/04/25 財經 徐巧芯購屋爭議 許淑華：請她用對別人標準看待自己 15:212024/05/08 政治 靜桃專案科技執法告發率僅1％ 標準罰改行為罰增AI辨識 17:522024/04/29 寶島 《基金》無痛入手價 投資級債券ETF將開募 納入ESG篩選標準 09:182024/05/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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