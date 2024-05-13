中天抗告成功！NCC連17敗。（中時新聞網製）

中天再勝訴！中天新聞台於2018年時，報導民進黨立委邱議瑩主持造勢求「大家不要離開」，遭NCC依裁罰20萬元，去年台北高等行政法院判中天勝訴，NCC又提再審，北高行近日再判決駁回。

根據判決指出，中天新聞台在2018年11月12日《1200午間新聞》節目中播出標題為「陳其邁回防大旗美，邱議瑩『大家麥離開』打悲情牌」的新聞報導，其中報導內容提到「陳其邁還在台上，還沒結束這場造勢活動的時候，台下的民眾已經走光光了」、「晚會還沒結束…邱議瑩哭腔喊『拜託別離開』民眾不甩」。

NCC竟在2019年2月認定，邱議瑩在現場喊的是「大家嘸離開」，中天報導稱是「大家麥離開」，違反事實查證原則且損害公共利益，依《衛星廣播電視法》第27條第3項第4款裁處罰鍰20萬元。而中天提起行政訴訟抗罰，台北地院行政庭2019年12月判決裁罰撤銷，NCC上訴，台北地院2021年8月更一審改判中天敗訴，中天再提上訴。

而北高行在2023年1月認定，邱議瑩於造勢晚會中究竟吶喊「大家不要離開」或「大家沒有離開」，經當庭勘驗節目錄影光碟後認定「難以辨明」，逕行認定邱議瑩所述為「大家嘸離開」，並以此裁罰中天，處分違法應予撤銷，判決中天勝訴確定，NCC又提再審，北高行4月29日駁回。

法官駁回再審理由指出，原確定判決審查認定，再審被告（中天）有相當理由確言系爭新聞所傳播內容為真實，難認該新聞之製播違反事實查證原則，原確定判決並無適用行政訴訟法第125條第3項規定顯有錯誤之情。

而NCC一直主張系爭造勢晚會與邱議瑩言詞之「真實情形」係「大家沒有離開」，訴稱再審被告未查證事實即製播系爭新聞，並指摘原確定判決錯誤適用包括行政訴訟法等法規，猶屬主觀事實認定與法律見解之爭執，既未具體指明原確定判決與司法院現尚有效之大法官解釋、憲法法庭裁判意旨有何牴觸，自非得謂原確定判決適用法規顯有錯誤。再審原告提起本件再審之訴，難認有再審理由，應判決駁回之。