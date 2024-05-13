蕭煌奇昨（12日）在台北華山Legacy舉辦「Good Show」新歌演唱會，適逢母親節，他一開場就幽默說：「今天我們最晚只能唱到7點半，因為很多人晚點要去吃母親節大餐，包括台上的樂手老師們。」他特別準備「媽媽組曲」，感性對坐在台下欣賞的母親說：「有兒子在，下輩子妳完全不用擔心，母親節快樂。」

蕭煌奇為應景而準備的「媽媽組曲」，包括〈聽媽媽的話〉、〈媽媽請你也保重〉、〈讓你媽媽扭一下〉等歌，表示：「從剛出道媽媽帶著我穿雨衣又穿西裝的到處表演，到現在當阿祖（曾祖母）了，真的很謝謝她的付出，沒有她就沒有蕭煌奇，請大家給媽媽最大的掌聲。」接著為母親送上〈阿母的情歌〉一曲，令全場感動。

蕭煌奇12日在台北華山Legacy舉辦新歌演唱會。（寬宏藝術提供）

此次開唱，蕭煌奇不僅準備新專輯《沒事的》裡的所有曲目，甚至中途加碼2次點歌環節，讓歌迷們聽得過癮，他還邀請親哥哥的女兒上台一起跳舞，氣氛超嗨。他接下來將於6月15日在高流舉辦出道20周年演唱會，預告：「下一次我想辦在更大的地方，期望在台北小巨蛋跟大家見面。」許願明年下半年順利達成。