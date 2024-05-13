近日有民眾發現，台北市建築經營管理協會的徵才訊息上標榜，「員工到職滿6個月，即贈送台北市大安區建地」，消息曝光後引發熱議，許多網友紛紛直呼想應徵。對此，台北市建築經營管理協會理事長林宏澔證實此事，協會2年前就已發放建地權狀給4位同仁，不過「那個不會超過1萬塊」，為免引發誤會，協會也迅速將該項徵才福利刪除。

一位網友在人力銀行發現有公司的徵才福利中，標榜到職半年送大安區建地。（翻攝自人力銀行）

原PO在Threads上發文表示，台北市建築經營管理協會的徵才福利中，標榜「員工到職滿6個月，即贈送台北市大安區建地」，讓她直呼「好奇真的會送建地？」，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛回應，、「先應徵了…」、「好康別忘了發連結啊」、「土地權利萬分之一？」、「結果同一塊地一堆人共同持有」。

對此，林宏澔說明，其實協會在2年前就已經給發放權狀給4位同仁，位置是敦南SOGO後方的畸零地，占地為3平方公尺的50萬分之一，「那個不會超過1萬塊」，主要是希望同仁「有土斯有財」，是一種類似招財貓的概念。

可惜的是，由於協會的徵才送地廣告引發廣大回響，為免引發誤會，因此協會目前已把人力銀行上的徵才資訊刪除這一項福利。