全球知名健身器材廠商-岱宇（1598）13日公布第一季財報，首季合併營收17.64億元，年減21.44％，但受惠於經營效益助威，稅後純益2,785萬元，正式轉虧為盈，EPS 0.22元，優於去年同期每股純損0.9元。

展望未來，岱宇持審慎樂觀態度，主要在於全球健身器材庫存去化結束，集團營運谷底已過，2024年集團除持續拓展家用健身市場，亦將同步積極布局商用健身市場，優化產品結構。

岱宇透露，由於集團持續積極調整營運體質有成，因而帶動第一季毛利率達33％，稅後淨利率2％，繳出「雙率雙升」的好成績。

岱宇表示，雖然第一季因受到全球景氣低迷影響，集團戶外家具OEM業務大幅衰退7成，導致整體營收年減21.44％，但因戶外家具OEM本是低毛利的業務，加上集團近期積極拓展商用健身市場，優化產品銷售結構，隨著新客戶的加入，商用業務年增6％，營收占比提升4個百分點至17％，亦推升第一季毛利率達33％，年增1個百分點。

岱宇說，先前受到家用健身器材市場庫存去化影響，導致集團整體營運較為低迷，隨著市場庫存去化結束，集團推出多款家用、商用及復健醫療新品搶市。在家用市場部分，旗下Sole品牌推出全新改款新品，並推出智能化家用重訓產品「SRVO」，可滿足消費者居家健身需求。

在商用市場部分，岱宇旗下Spirit品牌，除全新1000系列產品，亦推出專為中小型健身房建立的Digital Solution數位管理系統搶市；在復健醫療部分，Dyaco Medical推出全新8系列產品，搭配Dyaco Insight雲端數據分析系統，提升復健運動的有效性。

展望未來，岱宇持審慎樂觀態度，主要在於全球健身器材庫存去化結束，集團營運谷底已過，2024年集團除持續拓展家用健身市場，亦將同步積極布局商用健身市場，優化產品結構。

另在復健醫療部分，集團將持續發展智慧化雲端數據分析，提供復健醫療機構能夠以系統化方式，執行各項復健運動。

尤其，岱宇在電動輔助自行車（電輔車）營運方面，第二季將於歐洲市場開賣，以期搭上自行車傳統銷售旺季。