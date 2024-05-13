63歲熊姓男子去年3月在桃園新屋飲酒後駕車出門，撞倒彭姓泰籍移工，熊男沒有下車，反而駕車逃逸，導致彭男傷重不治，警方1個多小時後在熊男中壢住處逮人送辦，被依酒駕肇逃起訴，桃園地院13日開準備程序庭，他坦承不諱並表達悔恨，盼從輕量刑，彭母將於7月初抵台，預計7月23至25日由國民法官審理。

家住中壢區民族路六段的63歲熊姓男子，2023年3月9日晚間6點至新屋區友人家飲酒，晚間近10點駕車離去，卻在新屋區中山東路2段衝撞站在路旁的31歲彭姓泰國籍移工，熊男肇事後未停車查看，棄置彭男不顧，立刻急踩油門加速離去，返回17公里外的中壢住處，導致被撞飛10餘公尺的彭姓移工全身多處擦挫傷，當場失去呼吸心跳，送醫仍於10點46分宣告急救無效，警方以車追人，11點半在熊男住處逮人，酒測值高達每公升0.48毫克，被依公共危險罪的酒後駕車致人於死、肇事遺棄等罪起訴。

桃園地院認定此案適用國民法官法，預計7月23日至25日為期三天由國民法官開庭審理，並於7月26日下午4點宣判。

桃院今開準備程序庭，熊男坦承不諱，並表示深表悔意，希望能補償、賠償家屬，請求在審理程序前再安排一次當面協商，和被害家屬尋求最大共識，盼法官從輕量刑。家屬律師接受協商提議，彭男泰國籍母親也將於7月初抵台，檢方則聲請傳喚彭母。

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