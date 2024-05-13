行政院副院長鄭文燦（左三）視察鹽埔漁港。（羅琦文攝）

行政院副院長鄭文燦13日南下屏東，視察枋寮漁港及鹽埔漁港，在卸任前送給屏東一個大紅包，宣布核定「鹽埔漁港貨運碼頭工程計畫」，補助建設經費新台幣1.6555億元，屏東縣政府將加快後續規劃作業，改善鹽埔漁港貨運碼頭席位不足及缺乏陸域作業設施泊區等問題，提升鹽琉線貨運作業環境及服務量能。

鄭文燦在下午2時30分先到枋寮漁港，縣府簡報指出，屏東縣養殖漁業產值為全台第二，年產值達64億元，漁業署核定發包興建冷鏈加工廠，預計今年11月底開工，工期540天，預計115年完工，可改善養殖漁業產銷環境，提升產業競爭力。

鄭文燦隨後趕到位於新園鄉的鹽埔漁港，縣府交通旅遊處表示，小琉球擁有優質的生態觀光資源，疫後觀光復甦，去年已達289萬人次，大量遊客亦衍生客貨船相關設施需求，縣府為疏緩東港渡船瑪頭東琉線交通壅塞問題，為推動新園地區發展，爭取行政院補助新台幣4.3111億元，建置TAIWAN Hi新園海洋航運園區。

交旅處表示，園區預計今年6月22日啟用，基地面積範圍4.3公頃，設有船運服務中心、海洋廣場、停車場(大客車12席、汽車120席、機車165席)、公車站、戶外景觀廁所、觀海平台等多功能服務設施，並導入智慧及友善候船與商業空間，提供遊客及民眾更多元遊憩及轉運服務；。

鄭文燦表示，小琉球的重點在於漁業、觀光與交通，離島貨運部分，因應琉球鄉觀光人次持續成長，現有鹽埔漁港貨運碼頭席位及設備已無法滿足琉球鄉離島地區觀光發展及民生生活需要。

鄭文燦當場宣布，核定「鹽埔漁港貨運碼頭工程計畫」，補助建設經費新台幣1.6555億元，便捷離島交通，可以有效帶動各區域均衡發展，推動地方產業升級機會及提升離島民眾生活品質，並便利各地遊客到訪一探屏東之美。