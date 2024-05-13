江 興鍛受日系大陸汽車廠及零件業客戶銷售仍以燃油車為主，跟不上大陸電動車快速崛起腳步的影響，第一季每股虧損0.12元。江興鍛4月合併營收回升至近1.65億元，較第一季好轉，江興鍛表示，第二季接單、出貨及營收有機會勝過第一季，第二季要力拚轉虧為盈。