江興鍛第一季合併營收4.24億元、本業虧損832.2萬元、稅前淨損818.8萬元，本期淨損為1,038萬餘元，每股虧損0.12元。

江興鍛表示，江興鍛第一季虧損的主因是大陸淮安廠產能稼動率未能提升，生產未達經濟規模所致。4月出貨比第一季好一些，4月合併營收1.65億元、年減7.06％；前四月合併營收5.88億元，年減10.02％。

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業外挹注 隆大第一季營收和獲利雙增
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