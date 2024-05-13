江興鍛第一季合併營收4.24億元、本業虧損832.2萬元、稅前淨損818.8萬元，本期淨損為1,038萬餘元，每股虧損0.12元。
江興鍛表示，江興鍛第一季虧損的主因是大陸淮安廠產能稼動率未能提升，生產未達經濟規模所致。4月出貨比第一季好一些，4月合併營收1.65億元、年減7.06％；前四月合併營收5.88億元，年減10.02％。
江 興鍛受日系大陸汽車廠及零件業客戶銷售仍以燃油車為主，跟不上大陸電動車快速崛起腳步的影響，第一季每股虧損0.12元。江興鍛4月合併營收回升至近1.65億元，較第一季好轉，江興鍛表示，第二季接單、出貨及營收有機會勝過第一季，第二季要力拚轉虧為盈。
江興鍛第一季合併營收4.24億元、本業虧損832.2萬元、稅前淨損818.8萬元，本期淨損為1,038萬餘元，每股虧損0.12元。
江興鍛表示，江興鍛第一季虧損的主因是大陸淮安廠產能稼動率未能提升，生產未達經濟規模所致。4月出貨比第一季好一些，4月合併營收1.65億元、年減7.06％；前四月合併營收5.88億元，年減10.02％。
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