律師鄭鴻威、楊雅涵、李明潔、張作詮、朱一品、林聰豪、黃耕鴻、賴季倉、湯建軒、曾彥鈞、官厚賢、廖瑞銓等16人勾結詐騙集團遭起訴。國民黨立委王鴻薇指出，民進黨立委吳思瑤律師團隊律師黃耕鴻以及其他律師，偵辦結果也認為都有參與組織配合。律師涉詐案件日益嚴重案件層出不窮，不少律師相當不恥這些詐騙律師的所作所為，也認為現行法令上有所不足，她近期將提出相關修法，不讓敗類律師繼續傷害社會。

「吳思瑤律師團律師涉詐被起訴！研究修法加重懲罰涉詐律師！」王鴻薇今(13日)在臉書發文指出，日前她和張斯綱議員所揭露吳思瑤律師團隊涉詐，今天台北地檢署偵查終結起訴確定。其中主嫌鄭鴻威，明知詐欺集團重要幹部，所為之詐欺犯行侵害民眾之財產權益甚鉅，仍與之勾結扮演軍師角色，維繫詐欺集團存續，重創律師職業形象。被檢調建議從重量刑，求處9年以上。

王鴻薇提到，吳思瑤律師團隊律師黃耕鴻以及其他律師，偵辦結果也認為都有參與組織配合，回報相關資訊給所屬詐欺集團上游成員，用以進行對應之訴訟策略，或出資協助在押被告之需求，分別被依照《組織犯罪防制條例》第3條第1項「後段參與犯罪組織」、《刑法》第132條第3項「非公務員洩漏國防以外之秘密罪」等罪起訴。

王鴻薇質疑，事實上，律師涉詐案件日益嚴重案件層出不窮。ACE交易所虛擬幣詐騙案，律師王晨桓擔任其軍師；嘉義市基金會女董事遭詐騙上千萬元，也被檢警查出游姓律師涉有重嫌，這些案件都重創了律師職業形象，一群律師協同詐騙集團，進行組織犯罪、洩密，我們的律師公會與律師法難道一點辦法也沒有嗎？

「現在已經有不少律師向我反應，他們相當不齒這些律師的所作所為，也認為現行法令上有所不足。」王鴻薇強調，為了替這些詐騙集團受害者申冤，更要幫律師界清理門戶，除了要求依法嚴辦勿枉勿縱，近期也會提出相關修法，不讓這些犯罪者繼續傷害社會，恢復司法應該有的公平與正義。