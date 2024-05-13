台南市東區崇德市場昨天傳出有婦人公然打女童耳光涉嫌違反《兒童及少年福利與權益保障法》，管轄的市警一分局13日下午傳喚涉案的女童阿嬤66歲林女到案說明。林婦表示，係因5歲孫女不聽話賴在市場不回家，才一時氣憤打她耳光。警方除聲請暫時保護令，也通報市府社會局查處。社會局指出，此案經調查確認行為人確有違反兒少法第49條情事，將裁處行為人接受4至50小時強制性親職教育課程。

警一分局表示，案發後經調閱附近的路口監視器，並訪查事發現場周邊攤商及居民，經鎖定施暴婦人及孩童的身分後，於13日下午2點許通知涉案的林姓婦人到案說明。

據了解，林婦是女童的祖母，由於當時在崇德市場採買完準備回家，但女童不聽話賴在市場不想回家，才一時氣憤出手管教。

警方除依兒少法第49條進行通報及協助聲請暫時保護令外，也請社會局社工到場評估訪視，並檢視孩童身體確認無其他明顯外傷後，警方也當面告誡林婦，後續將由社工確認孩童狀況、家庭照顧功能及擬定安全計畫。