觀察國內9檔長天期美國公債ETF規模及人數變化，根據CMoney統計至5月10日，今年以來共有5檔受益人數增幅逾4成，同時也有4檔規模增幅超過4成以上，顯示今年以來，長天期債券ETF受到市場投資人關注。

永豐20年期以上美國公債ETF基金經理人林永祥表示，從聯準會開始快速升息以來，最受到衝擊的即為債券市場，但隨著利率政策逐漸轉向寬鬆，有利於美債重啟多頭走勢。雖然美國近期抗通膨之路似乎沒那麼順遂，但今年貨幣政策轉向降息依然是市場共識，因此仍看好債券後市走向。而長天期債相對於短天期債，因為利率敏感度較高，當進入降息後，資本利得的成長空間也較大。

林永祥指出，依歷史經驗來看，升息過後，通常是經濟相對逆風的時刻，因此債券的違約風險也易升高。但是，美國公債為美國政府發行，經常被視為無風險資產，違約風險相對較低，因此在債券佈局上建議優先以存續期間長、信用評等較好的美國公債，作為佈局降息利多的核心部位。