新北市板橋區長江路一段與民生路三段口，今天下午5時許，發生一起車禍引發的火燒車意外，一輛轎車與機車發生追撞車禍，在撞擊後機車當場起火燃燒，附近民眾立即拿滅火器出來滅火，消防隊獲報到場時，火勢已經熄滅，這起事故造成一名女騎士（42歲）受傷送醫，火勢還波及一輛電視台的轉播車，整起事故肇事原因，還有待警方調查釐清。

板橋長江路一段上，發生車禍後引發火燒車意外，現場造成女騎士受傷送醫。（翻攝畫面）

板橋長江路一段上，發生車禍後引發火燒車意外，現場造成女騎士受傷送醫，電視台的採訪車遭波及。（翻攝畫面）

據了解，這起事故是一輛自小客車行駛在長江路上往南，不明原因突然追撞前方機車，撞擊後失控衝往對向車道，波及對向車到的採訪場，而被撞的機車當場起火燃燒，所幸女騎士第一時間已經逃往路邊，身上只有擦挫傷，附近民眾第一時間就拿滅火器車來滅火並報警。

消防隊表示，當時獲報該地點有火燒車事件，到達現場時火勢已經由民眾協助撲滅，在現場確認無火煙後，由救護人員協助傷者包紮後送醫，詳細車禍狀況由警方接手調查。

轄區警方獲報到場，優先協助傷者送醫，同步在現場指揮交通疏導，調閱監視器發現這起車禍是追撞引起，至於駕駛當時為何失控追撞，還有待調查後釐清，而女騎士送醫後已暫無大礙。