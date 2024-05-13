南投一名32歲阿佑(化名)，國中時誤入歧途，20歲因涉犯販賣毒品等罪，遭判6年11個月。28歲假釋出獄後，他仍無悔意、抱持鋌而走險心態，接連涉犯詐欺罪、販賣毒品未遂罪。而阿佑離婚後獨力撫養三歲兒子，面對入監將至，他接受《中時新聞網》訪問談到和至親分離的痛、悔悟心聲全說了。

談到第一次入監家屬接見時，會客窗打開時，阿佑不禁流下淚地和爸媽說，「我萬萬沒想到，為什麼在外面玩，玩到裡面來，也不知道後果這麼嚴重」。當時每天過著糜爛生活，阿佑談及，「根本不會去想到這些，但後悔也來不及」。

阿佑接連誤觸法網，痛曝悔悟心聲。(阿佑提供)

服刑1千多的日子，28歲那年出獄後，阿佑並未得到教訓，賺快錢卻涉及詐欺案，後來又發生車禍，面對鉅額賠償，各方壓力接踵而來，就快要服刑了，他身無分文、選擇再次鋌而走險。

阿佑(圖右)和3歲兒感情相當好。(阿佑提供)

阿佑坦言，「幫朋友做完這次(販毒)後就要回家了，從中得到報酬，不僅把車修好、留點錢給家用，自己就可安心去服刑，沒想到跑第一趟時，就被(警察)釣魚了」他不禁感嘆，「僥倖心態真的會害死人」。

家人曾到台中監獄懇親阿佑(左二)。(阿佑提供)

面對服刑將至，阿佑不敢想像和兒子離別的那一天，「現在還能看到小孩，但思念的程度已遠超乎想像和負荷，畢竟從兒子出生後的大小事都我在張羅，很難想像我在法警室外，家人抱著我，跟他(兒子)離別的畫面，只要想到我就好幾天不用睡了」。

阿佑細心呵護兒子。(阿佑提供)

專訪最後，阿佑對於親友一路相助、不放棄表示心存感恩。這趟入監至少要超過三、四年，阿佑對於三歲兒滿是虧欠，「這段時間無法陪伴成長，爸爸對不起你，希望你長大後能夠諒解」。

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