39歲混血女星許瑋甯有著精緻五官和性感身材，近年在多部戲劇中展現精湛演技，讓她成功奪下不少獎項。昨（12）母親節，她特別曬出兒時嫩照，從小就展現驚人明星氣質，引發大批網友圍觀。

許瑋甯擁有義大利、美國、台灣三國混血，她透過IG發文，一連曬出三張小時候穿搭照，其中一張她身穿無袖綠色上衣，搭配平口條紋高腰褲，微傾斜站姿斜看向鏡頭，直率模樣讓她忍不住讚嘆：「小時候比現在有態度」。

許瑋甯曬出3張兒時嫩照。（圖／翻攝自許瑋甯 IG ）

另外還有她留著一頭褐色短捲髮，身穿紅色套裝，撐著小洋傘，在烈日下騎著黑馬的帥氣照片，這張的穿搭讓許瑋甯慌張表示：「這個搭配……」，話鋒一轉，透露兒時最喜歡馬；最後一張可見許瑋甯身穿網球裙裝配上過膝長襪，頂著一頭外翹短髮，現在看來果然是時尚感從小培養，她本人也自豪笑稱：「網球裝走在很前面」。

許瑋甯和邱澤過去以電影《當男人戀愛時》擦出火花，2021年宣布閃婚，外界也相當期待郎才女貌的兩人哪時會宣布懷孕好消息，自從結婚後兩人便各自忙碌於拍戲，不過就算工作忙碌，許瑋甯仍不時會在網上寵粉分享近況，與大批粉絲互動交流。