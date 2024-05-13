兒童節目主持人「香蕉哥哥」林掄元是YOYO家族唯一依舊在線的初代成員，出道23年的他也已經是一個孩子的爸爸，一直給人陽光開朗「大哥哥」的形象，保養得宜。近日有網友注意到剛過完5月8日生日的香蕉哥哥，年紀已經滿50歲了，甚至比台語歌王翁立友還老，讓不少網友相當驚訝。

近日一名網友在Dcard以「香蕉哥哥50歲了」為題發文，原PO驚訝表示：「前幾天5/8是香蕉哥哥的50歲生日，實在很讓人驚訝呢，然後翁立友的生日也很接近是5/9，不過他是1975年，香蕉哥哥是1974年，所以香蕉哥哥比翁立友還老喔，在5/8這天甚至比翁立友還老兩歲呢」。

香蕉哥哥表示父親很喜歡聽台語歌王翁立友的歌。（圖／banana585858 IG）

貼文一出後，網友紛紛驚訝表示：「蛤？他們差不多年紀喔...我下巴掉了，我要去找我的下巴」、「認真！？他竟然跟我爸差兩歲而已！啊我爸...」、「幼稚園時期在看的，現在我都大學，怎麼感覺我變老的比他還多了」、「香蕉哥哥跟翁立友一樣大」、「我真的被這個事實嚇到」、「我今年23，他比我爸媽年紀都大欸....」、「我以為他才40」、「說他35都有人信」、「到底怎麼保養的」。

還有不少網友抓出其他明星一起比較：「阿信跟他們也同齡」、「再來一個，愛黛兒才36歲！」、「張惠妹今年過生日就52了...」、「周杰倫今年45、林俊傑也43囉」。香蕉哥哥真實年齡令不少網友感到驚訝，他和台內其他年輕哥哥姐姐們站在一起，一點都沒有顯老，過去不少網友開完笑表示他是因為「吃小孩」才能這樣凍齡，對此，香蕉哥哥也曾在臉書上澄清：「沒有吃小孩這種事啦」，他透露是看孩子的笑容，才是真的會變年輕。