據日本共同社13日報導，曾任日本民主黨代表（黨首）的小澤一郎12日在一場聚會中，誓言再次實現政權更迭。該黨前幹事長、前參院副議長輿石東在東京舉辦聚會，紀念其回憶錄《疾風知勁草》自費出版。朝野重量級人物到場祝賀，包括在任時被民主黨奪走政權的前首相麻生太郎。

輿石致辭時表示，「心靈相通時就會產生信任。政治、經濟和教育都建立在人與人的連結上。」小澤表示，「政權垮台的日子已臨近。報答輿石的唯一途徑是實現政權更迭。」

小澤現年81歲，目前作為立憲民主黨的眾議員開展政治活動。小澤在日本政壇素有「搗毀家」之稱，曾擔任自民黨幹事長和民主黨代表（黨首），並以一己之力，組建了多個新黨，在日本政壇擁有很大的話語權和影響力。有評論說：「在日本政壇，就制定精妙的大選策略而言，沒人能夠超越小澤。」

2009年8月，執政的自民黨和公明黨在大選中慘敗，在野的民主黨取得歷史性的壓倒勝利，終結自民黨自1955年以來幾乎沒有中斷過的執政黨身分（1993年除外）及一直以來國會最大黨的地位，實現了21世紀日本首次的政黨輪替。時任民主黨黨代表鳩山由紀夫成為第93代內閣總理大臣，而小澤則改任黨幹事長。2010年9月，小澤再度出馬競選民主黨代表，敗於菅直人之手，此後在日本政壇的影響力一直下降，也失去擔任日本首相的機會。

據共同社最新民調，岸田內閣支持率為24.2％。較4月的上次調查上升0.4個百分點，基本持平。另據日本經濟新聞社和東京電視台日前公布最新民調，「不支持」岸田內閣的比例較3月增加了3％，達到歷史新高（69％）；支持率則維持在為26％。日本經濟新聞社和東京電視台於4月29日至30日透過電話（包括手機）對18歲及以上的男性和女性進行了這項調查。下次眾議院選舉中投票給哪個政黨時，28％的人表示選擇自民黨，與上次選舉持平。18％將票投立憲民主黨（上升4％），兩黨差距從3月的14％縮小至10％。

日本自民黨總務會長森山裕12日在鹿兒島縣湧水町舉行的會議上致辭，就解散眾院舉行大選表示「有可能時間不會太遠」。不過他沒有談及具體時間，並稱「只有岸田文雄首相自己知道」。政界有人猜測，力爭9月再次當選黨總裁的岸田或在6月例行國會會期末決定解散眾院。

森山就該黨派系政治募款餐會收回扣問題強調「抱有非常大的危機感」。他說明稱為挽回國民的信任，「將造訪全國各地進行道歉，並切實推進改革」。

共同社11～13日實施的全國電話民調結果顯示，關於因自民黨派系政治募款餐會收回扣問題而修改《政治資金規正法》，79.7％的受訪者對執政黨方案「不予肯定」。表示「肯定」的為14.0％。