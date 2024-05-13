北市警中山分局余姓女警，上月底行竊文具店、超市，案經所屬單位自檢查獲。根據法院判決，余姓女警8年前，行竊「嫩豆腐」等食品，經法院簡易判決處刑，科罰金4000元，警分局將余女汰除對象，2019年考績列丙等，余女更不服保訓會複審決定，提北高行行政訴訟亦遭駁回，此次，大同警分局13日依竊盜罪火速函送檢方，所屬單位更報請停職。

50多歲余姓女警2016年8月1日行竊義美鮮嫩豆腐2盒，同年月18日又偷白雞蛋1盒，均為價值低廉的物品，分別被科以罰金2000元、3000元，應執行4000元，警局並未報請停職。

余女任職中山警分局考量她在2019年10月15日起至隔年1月10日留職停薪，2019年期間請事假11日，另有病假46日，平時考核則有4次申誡，考績評定為60分，列丙等，余女不服提起復審，經公物人員保障暨培訓委員會駁回，余女仍不服，再提起行政訴訟。

余女在訴訟時，提出同年1月1日至4月18日請不支薪病假，4月到10月復職，期間家中連續遭逢變故，依規定請事假、病假、喪假44日，並無遲到早退紀錄，甚至指控長官每日編排守望崗亭顧停車場，崗亭沒水沒電，僅一門窗破損，為了飲水和如廁，尚須「報備」才能步行10分鐘回隊上，違反生理需求，長官卻以她工作態度消極、整體表現不佳評定為丙等，違反平等原則。

北高行政法院判決指出，考量余女平時表現遭評定為丙等，所屬單位並無恣意濫用及其他違法情事，駁回余女訴請撤銷原處分。余女上月30日再次竊盜，轄區大同警分局依竊盜罪函送地檢署偵辦，所屬分局同日報請余女停職。