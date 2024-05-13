康橋這項創新教育實踐，源自朱幼倩老師在新聞中獲得的靈感，她認為此課程能加深學生對性教育和兩性關係的認知。（康橋國際學校提供）

康橋國際學校秀岡校區徐文淞校長強調，這堂課主要目的是引領學生探索生命意義，認識家庭責任和性行為後果的重要課堂。（康橋國際學校提供）

青少年性教育和兩性健康已成為家庭與學校共同承擔的關鍵議題，康橋國際學校秀岡校區自2023年起實施電子寶寶體驗課程，該創新教育實踐，源自老師朱幼倩在新聞中獲得的靈感，她認為能加深學生對性教育和兩性關係認知。校長徐文淞強調，該堂課主要目的是引領學生探索生命意義，認識家庭責任和性行為後果的重要課堂。

該課程為高三生必修課程，一開始只有1個電子寶寶，經過家長正面回饋和學校全力支持，目前已購置9個，讓全年級都能實施。這些電子寶寶的重量和尺寸模擬1個月大嬰兒，讓學生實際體驗育兒的重責大任。

課程由兩位老師朱幼倩和郭芳庭精心設計。學生從基礎的兩性認識開始，逐步深入探討性教育的核心問題。學生必須輪流將電子寶寶帶回家中，予以24小時全面照顧，包括餵奶、換尿布和安撫等，從中學習耐心、責任以及解決問題的能力。此外，課程還涵蓋避孕教育和兩性溝通，使學生在照顧過程中理解性教育的多層次意義。

家長對此課程給予高度評價，認為透過電子寶寶的體驗，孩子們學會如何照顧他人，同時增強自我保護意識。許多家長提及學校在課程開始前發放的通知單，提醒家庭可能受到的影響，鼓勵家長放手讓孩子獨立體驗。這一過程不僅增進家庭間的溝通與理解，也讓學生體會到父母的辛勞和家庭成員間的同理心。徐文淞認為，這種互動對學生提升人際關係與互動能力非常重要。

學生張均豊在校車上遇到電子寶寶突然哭泣，學到在公共場合對哭鬧寶寶的同理心。在家中，母親的指導和示範也讓他學到育兒的細節和家庭的溫暖。儘管最初對照顧寶寶有所排斥，這次經歷讓他重新評估自己對育兒的看法。

學生安宇宥和賴以柔的經歷更突顯電子寶寶對學生心理和情感的影響。安宇宥感受到帶寶寶的成就感和壓力，而賴以柔則在夜間照顧中感受到育兒的無助和壓力。這些經歷讓他們對兩性角色有了新的認識，為未來的人生提供寶貴的洞察。

郭芳庭強調，課程加深家庭聯繫，雖電子寶寶不是真實生命，但它的哭笑讓學生和家長重視這個「小生命」，激發對育兒過程討論。康橋國際學校秀岡校區期望透過電子寶寶課程，讓學生全面理解兩性關係與性教育的重要性，讓他們以成熟和負責任的態度迎接人生的每一階段。