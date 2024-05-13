德國國防部長皮斯托利斯(Boris Pistorius)在華盛頓發表講話，主動呼籲柏林和華盛頓「將國防支出達到 GDP 的 3%」，同時也說到，他認為德國應該重新徵兵。

突破防衛(BreakingDefense)報導，德國防長的聲明，可能會引起國內政壇的不滿，因為重新徵兵茲事體大，德國政府與內閣對此事並未下定論，他等於是在未獲國內的授權就發表重大政策宣示。

皮斯托利斯在美德研究所(American-German Institute)說：「我認為德國需要某種形式的徵兵，因為我們的部隊在集體防禦狀態下，需要較長時間的作戰能力。」

他沒有具體說明徵兵的辦法，只是在其他地方，強調需要「某種」徵兵。

他補充說，重新檢視過往，在冷戰結束時，德國選擇暫停徵兵，顯然是一個「錯誤」。柏林在2011年，正式結束義務兵役制。

這並不是皮斯托利斯第一次提出恢復徵兵。此前他曾表示，一般義務兵役也是為國家與平民服務，這是「有價值的」。但是徵兵這個話題，在德國內部一直是個高度政治敏感，會讓人有不好的聯想。

不過，其他北約國家也正在考慮軍隊規模與兵源問題。在北歐和波羅的海國家，人們越來越重視義務兵役在正規軍中的角色。例如，丹麥決定將役期從 4 個月，延長至11個月，並向女性開放徵兵，而挪威計劃到 2036 年，建立一支 13,500 人的義務兵部隊，也就是增加 4,500人。

一切的改變都源自俄羅斯入侵烏克蘭。從開始到現在，大約有1000 億歐元的特別武器基金，柏林極大地改變了人們的看法。根據斯德哥爾摩國際和平研究所 (SIPRI) 的資料，德國從2022至2023年，國防開支增加了9%，到 2023年總額達到 66.8億歐元，相當於GDP 的2%。

然而，皮斯托里斯在另一項評論中表示，2%還是不夠，呼籲華盛頓和柏林將目標定為 3%。然而，皮斯托里斯沒有給出實現這一目標的時間表，而且升到3%也有許多潛在障礙。

迄今為止，德國已向烏克蘭提供了70億歐元的軍事援助，包括提供豹1( Leopard 1)與豹2(Leopard 2) 主戰坦克、黃鼠狼步兵戰車(Marder IFV)、IRIS-T 和愛國者(Patriot) 防空系統、刺針單兵防空飛彈(Stinger)等，還有8萬發155公釐砲彈，雖然品項很多，但在一些盟友看來，德國還是缺了一項，他們繼續拒提供金牛座遠程飛彈(Taurus Cruiser missiles)。