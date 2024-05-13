億泰首季EPS 0.14元 創近九年同期新高 18:332024/05/13 工商 沈美幸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台電強韌電網計畫釋單的加持，億泰電線電纜今（13）日董事會承認第一季財報，第一季EPS從去年同期的0.09元增加至0.14元，創近九年同期新高。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 億泰第一季合併營收達10.11億元、營業毛利0.95億元、營業利益0.47億元、稅前盈餘0.42億元、本期淨利0.27億元，EPS為0.14元。 億泰去年拿下多起台電強韌電網計畫標案，在手訂單超過20億元，陸續交貨，4月合併營收4.02億元，年成長18.22％；前四月合併營收回升至14.13億元，年增幅15.04％。 #億泰 #EPS #創近 #同期新高 #台電 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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