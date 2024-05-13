13日番路鄉農會總幹事趙幸芳與課程老師蔡溫娣攜手合作，親自領唱「感謝」、「風吹的願望」等曲目，一同度過感恩5月。（番路鄉農會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

課程讓長輩享受歌唱的快樂，也增強肺活量、心臟功能及腦部記憶。（番路鄉農會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

番路鄉農會總幹事趙幸芳與課程老師蔡溫娣攜手合作，親自領唱「感謝」、「風吹的願望」等曲目，一同度過感恩5月。（番路鄉農會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣番路鄉農會開辦「綠色照顧班」，透過多元課程豐富長輩生活，近日課程導入歌唱教學，帶著長輩唱耳熟能詳的經典歌曲，13日番路鄉農會總幹事趙幸芳與課程老師蔡溫娣攜手合作，親自領唱「感謝」、「風吹的願望」等曲目，一同度過感恩5月。

趙幸芳說，農村人口老化嚴重，農會配合農業部政策，成立綠色照顧站邁入第4年，專門招收年滿65歲以上的在地高齡者，每周一、三開辦2班融入在地綠色元素的課程，包括綠飲食、綠療育及綠照顧等，提升長輩的生活品質，這次特別請溫娣老師來授課，指導長者們歌唱技巧，讓長輩享受歌唱的快樂，也增強肺活量、心臟功能及腦部記憶。

趙幸芳說，唱歌課程也是在為今年柿子節表演活動暖身，屆時將長輩上台表演，展現「綠色照顧班」的教學成果。今配合5月感恩月，蔡溫娣與趙幸芳攜手合作，一人領唱、一人彈琴，與長輩共同演唱曹雅雯的「感謝」以及江蕙的「風吹的願望」，讓每位在場長者都感受到溫暖和幸福。