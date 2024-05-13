勤誠第一季每股稅後純益（EPS）為3.03元，優於市場預期，法人指出，主因為認列模具收入，使營業利益率優於預期。凱基投顧指出，勤誠展望第二季營收季增25％～30％，優於先前展望之季增20％～25％，亦高於市場共識預期，動能來自AI伺服器營收強勁，包括輝達H200專案、CSP的ASIC專案出貨，此外，陸系客戶AI拉貨亦十分強勁。

勤誠供貨CSP客戶產品包括輝達GPU平台與ASIC平台之高U數伺服器機殼。2025年除了下一代輝達GPU（B100／B200高U數機殼），單價較上一代提升，持續貢獻營收，GB200機殼將為營收額外動能。

勤誠為第一家通過輝達reference design的GB200 MGX 2U機殼供應商，將較同業有市場先進者之優勢，預計下半年即開始出貨GB200機殼，速度早於同業且有機會因此切入更多客戶。大型投顧研究機構估算，勤誠今年起獲利進入高速增長期，2024年EPS為14.52元，2025年再年增3成、達18.9元，也等於較2023年的9.03元翻揚逾倍。