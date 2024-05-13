許多人在學校讀書時都會學習各種知識，不過出社會時是否能夠派上用場就成了另一回事。一位網友近日發現，自己仍然記得念書時學到的八國聯軍口訣「餓的話每日熬一鷹」，讓他忍不住好奇詢問，「還記得課本上什麼沒用的知識？」，貼文曝光後引發熱議，許多人認為學習大陸的地理是最沒用的知識。

原PO在PTT發文表示，自己現在完全忘不了八國聯軍口訣「餓的話每日熬一鷹」，但他完全不知道有啥用，這個口訣深深佔據了他的腦容量記憶體，不過也因此讓他好奇，「有什麼學校教的無用知識到現在還記得？」

對此，許多網友紛紛回應，「勾股定理」、「被強迫背了一堆文言文～」、「一大堆都超沒用，尤其物理化學數學的部分，想到就氣」、「數學超沒用啊，背那麼多現實不會用的算式」、「微積分」、「秦楚燕齊韓趙魏」、「蓋一癩蛤蟆也」、「你要的答案都在國文課本裡了」、「公民，教你說政治人物負政治責任就是下台」。

其中最多人認為沒用的知識就是大陸地理，「地理沒用，背一堆跟現實不符的大陸地理，超瞎的」、「大陸地理，什麼秦嶺淮河線之類的超沒用，活了30幾年還沒用過」、「以前地理課本中大陸的地理和名產吧，反而台灣自己的沒什麼教」、「背一堆大陸地理，結果搞不清新竹和苗栗誰比較靠北」。