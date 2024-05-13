證交所此次將邀請的10家公司包括：巧新、鴻海、國巨、研華、奇鋐、創意、致伸、聯茂、旭隼、樺漢等，都是各科技產業領 域中的龍頭大廠。

證交所表示，此次活動於5月13日舉辦以ESG為主軸之開幕專題演講，除邀請證交所副總陳麗卿開場致詞外，證交所及永豐投顧將分別演講「推動臺灣資本市場的ESG變革」與「投資人與企業面對碳費徵收的風險與機會」。向海外機構投資人推廣臺灣資本市場ESG亮點。

除專題演講外，將於5月14日至20日舉行10場上市公司與機構投資人會議，聚焦AI相關議題，展現臺灣上市櫃公司在AI供應鏈的關鍵角色。

證交所表示，自2023年起，證交所靈活運用實體與線上並行方式，接觸全球投資人。除實體赴海外拜會機構投資人與辦理實體引資，以及採線上引資外，接下來證交所仍將透過多元方式，暢通與外資機構投資人之溝通管道，期待能將讓世界看見臺灣。