停電亂象不止，不只桃園近半年停電逾171次、近一個多月超過35次，連母親節也到處出包，攪擾民眾的過節心情。北部12日晚間受雷雨影響，台北、桃園與新竹相繼傳出停電災情，近8000戶受影響，各界質疑台電的供電韌性不足。國民黨立委羅智強提到，十年前他到印度旅遊，在首都新德里速食店用餐，在地民眾對停電習以為常。他直批，十年後換成台灣三不五時停電，台電宣稱投入5645億元，電網韌性卻如此不堪一擊？

名嘴歷史哥李易修12日臉書發文附圖，傻眼直呼「512母親節停電夜？」新北板橋2860戶停電，桃園中壢大園1667戶停電，新竹香山732戶停電。

行政院長陳建仁今(13日)受訪時對此表示，近年台電電力供應韌性有相當大的加強，相較10年前，每年停電事故已減少1萬5000多件，停電區域愈來愈小，時間愈來愈短。他還提到，台電現在有所謂自動回饋系統的建立，希望未來能夠減少停電的事故，使民眾都能夠有充足的電力供應。

「台灣已成停電共和國？」羅智強指出，中壢大江購物中心也在停電範圍，賣場內一片漆黑，民眾只能用手機照明找路，無奈地說「大家都在摸黑逛街！」他提到，十年前自己到印度旅遊，在首都新德里一家速食店內用餐，用餐一半突然停電。令我訝異的是，店內民眾言笑晏晏，彷彿沒事發生；十分鐘後電力恢復，沒多久又再停電，大家依舊波瀾不驚。當然，那是10年前的印度，也許現在電力基礎設施已經改進很多。

羅智強質疑，十年之後，換成台灣三不五時停電。民進黨不斷告訴大家「台灣不缺電」，就是要民眾習慣天天停電？台灣已成停電共和國，停電成生活日常，人人有獎。四月才調漲電價，但供電卻如此脆弱。台電宣稱在「電網韌性建設計畫」投入5645億元，電網韌性卻如此不堪一擊？

羅智強強調，電價調漲時他就指出，台灣缺電是不爭的事實，漲電價也生不出更多的電。即將接任副閣揆的鄭麗君過去曾說，台電作假帳大藏私房電，藏了1.7座核四廠的發電量。「請鄭麗君上任後，趕快把台電藏的電找出來，證明台灣確實不缺電，停電都是假象？」