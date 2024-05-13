廈金大橋廈門段有新進展，劉五店懸索橋主塔首根樁基正式開鑽。（央視新聞）

劉五店懸索橋效果圖。（央視新聞）

據今日海峽報導，5月12日上午，廈金大橋（廈門段）劉五店懸索橋主塔首根樁基正式開鑽，標誌著項目控制性工程取得突破性進展，為主塔施工打下堅實基礎。

劉五店懸索橋為五跨連續組合橋塔平面纜懸索橋，索塔高178.1米，最大跨長度928米，是福建省內最大跨徑橋梁，也是福建省第一座全離岸式海中懸索橋。本次開鑽樁基位於廈金大橋（廈門段）A1標，劉五店懸索橋西主塔樁長47.8米，樁徑3米，採用衝擊成孔工藝。

劉五店懸索橋西主塔區域花崗岩分化不均，球形孤石隨機分布，形態大小差異較大，規律難以掌握，給平台搭設及樁基施工帶來諸多挑戰。建設方從逐孔鑽探到岩樣試驗研究，從鑽機選型到處置方案制定等細節，經過近兩個月充分準備，解決了施工難題，確保了樁基順利開鑽。

作為福建省重點工程，廈金大橋（廈門段）建成後，將成為廈門本島聯繫翔安機場最便捷的通道，有效緩解翔安進出廈門島通道及新機場片區交通壓力，極大提升廈門本島到翔安機場的通行效率，項目的落地建設意味著廈門跨島發展又向前邁出了堅實的一步。

廈金大橋（廈門段）起於廈門環島東路與會展北路交叉口，以隧道形式沿環島路走廊向北延伸至觀音山，往東以橋梁形式跨越本島東部海域，終點設互通接入廈門新機場，同步建設翔安支線。

路線全長約19.73公里（主線長17.45公里，翔安支線長2.28公里），主線採用高速公路標準建設，跨海段為雙向八車道，陸域段主線及翔安支線為雙向六車道。項目批復概算總投資372.71億元人民幣。