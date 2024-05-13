旅英女子在社群媒體爆料稱獨居老父遭詐騙，3000萬的房產也過戶。桃園地檢署上周獲悉立即指揮警察偵辦，12日拘提假冒投資公司經辦員的陳姓男子到案，13日下午依詐欺取財等罪嫌向桃園地院聲押禁見，並聲請扣押該房產，並連繫法扶給予協助。

旅英李姓女子上周五在臉書爆料稱自己76歲的獨居老父親誤入名為「股票操盤」的Line社群，卻陷入詐騙集團的投資圈套，投入近千萬現金臨櫃或面交，為取回被詐團聲稱的4000餘萬元獲利，連桃園市蘆竹區價值3000萬的房產也被洗腦變賣兌現，她痛批「台灣就是一個詐騙天堂」，尋求警察、民代幫忙。

桃園地檢署10日獲悉旅英國人父親遭詐千萬元過戶房產案後，立即指派檢察官吳明嫺指揮警政署刑事警察局、桃園市警局刑事警察大隊及蘆竹警分局成立專案小組偵辦，假日也未停歇持續偵查，積極過濾相關事證、查明詐騙手法及詐騙款項。

檢方指出，12日拘提假冒「華碩投資股份有限公司」經辦員「林承恩」的陳姓被告到案，檢察官訊問後，認陳男向李姓被害人收取投資詐騙款項，涉犯《刑法》3人以上以傳播工具對公眾散布而為詐欺取財、行使偽造私文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有串證滅證之虞，13日下午向法院聲請羈押禁見。

檢方指出，為保障被害人權益，檢察官並向法院聲請扣押過戶的房屋，同時聯繫財團法人法律扶助基金會桃園分會，提供被害人相關法律扶助，以維權益。