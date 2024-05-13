正籌備更名「中信科技大學」的台南遠東科技大學，將成立「飛魅力Family啦啦隊」，13日舉辦海選活動，吸引不少年輕女孩報名參加。（張毓翎攝）

今天海選活動，校方邀請中國文化大學表演藝術系主任施光恆博士（第一排左三）、中信Passion Sisters的副隊長妮可（第一排左四）、成員曼容（第一排左二）擔任評審。（張毓翎攝）

啦啦隊女孩近年成為台灣球賽上最受矚目的「嬌點」。（張毓翎攝）

啦啦隊女孩近年成為台灣球賽上最受矚目的「嬌點」，正籌備更名「中信科技大學」的台南遠東科技大學，將成立「飛魅力Family啦啦隊」，培養有舞蹈潛力的學生，13日舉辦海選活動，吸引不少年輕女孩報名參加。

今天海選活動邀請中國文化大學表演藝術系主任施光恆博士、中信Passion Sisters的副隊長妮可、成員曼容擔任評審；活動開始前，遠東科大在棒球場舉辦了一場友誼賽，由校長鄭欽哲及Passion Sisters副隊長妮可、成員曼容一同進行開球儀式，炒熱現場氣氛。

鄭欽哲表示，學校的運動績優菁英來自全台，分別組成棒球、壘球、籃球等校隊，為了讓校內對運動產業感興趣的年輕學子有更多表現的舞台，學校將成立啦啦隊，發掘並訓練有舞蹈潛力與表演藝術特質的學生。

教務長黃啟明說，學校啦啦隊成員未來可隨校隊出征各項賽事，不僅為球隊加油打氣，也為進軍職業運動啦啦隊奠定堅實基礎。