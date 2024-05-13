中華青雁和平教育基金會將於7月6日至12日舉辦「第7屆海峽兩岸青年發展論壇」。（中華青雁和平教育基金會提供）

中華青雁和平教育基金會將於7月6日至12日舉辦「第7屆海峽兩岸青年發展論壇」，將率青年赴大陸浙江杭州交流，即日起開始報名，歡迎18至40歲（含學青與社青）朋友共襄盛舉，今年特色採取兩岸青年共同學習、共同生活方式，展現兩岸同胞和平發展與交流合作意願。

中華青雁和平教育基金會表示，「海峽兩岸青年發展論壇」是兩岸青年交往、交流與交心的重要平台；在兩岸青年熱情支持參與下，論壇迄今邁入第7屆，規模與影響力都已成為兩岸交流第3大代表性活動，受關注度和影響力不斷提升，充分彰顯兩岸同胞強烈和平發展與交流合作意願。

此外，為加強兩岸青年的友誼、情誼，論壇將採兩岸青年朋友共同學習、共同生活的方式；讓兩岸青年朋友，分享各自的成長生活經驗及求學就業的歷程；使之彼此產生互信，進而發展出可長可久的友誼。

中華青雁和平教育基金會表示，兩岸人民有共同語言、風俗習慣與文字，都是炎黃子孫，中華民族；台灣青年富含創意與創新，大陸則有寬廣的市場與機遇；如何將之合而為一，實有賴於多元、全面及具深度廣度的交流；交流促進兩岸認知，交流促進兩岸了解，在充分的相互認知及相互了解下，兩岸的合作自是水到渠成，這也是兩岸青年發展論壇的初衷與目標。

有興趣青年都可撥打02-8666-3801詢問，依據報名順序經審核後，擇優錄取、額滿為止。