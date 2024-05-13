全聯福利中心除了販售各種生鮮食材，也提供各種雜貨滿足民眾的生活需求。一位女子近日發現，全聯的花王兒童專用洗髮精加上補充包一組優惠價只要50元，讓她馬上心動搶貨，貼文曝光後引發熱議，許多婆媽分享自己的戰利品，更有媽媽一口氣掃了15組。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，花王兒童專用洗髮精加補充包一組只要50元，「有需要可以快點買喔，架上都被我買走了啊」。

根據台灣花王官網說明，這款洗髮精專為兒童設計，使用了日本研發的「親膚洗淨技術」，輕輕按摩就能靠微密泡沫滲透帶走油脂、汗臭，洗髮精添加了植萃弱酸抗菌配方，大量流汗也不怕頭臭，同時也不會傷害髮質，讓小朋友的頭髮保持柔軟滑順。

對此，許多網友紛紛回應，「真的是1組50元，剛剛買完，看其他版分享，花王滿399元還會再折扣40元」、「買來當洗手乳都划算」、「這瓶很適合給剛在自己學習洗頭的孩子，不過洗完觸感比較澀，清潔度很OK喔！」、「真的一組50，為了確認我只拿這兩項商品，要請店員按下小計才會出現的神秘折扣，已購入，謝謝分享！」、「感謝大家～剛剛衝去買，下訂了10組！」。