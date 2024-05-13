香港女星鍾麗緹出道超過30年，昔日憑藉美艷外型被封為「性感女神」，她過去與兩任前夫共育有3個女兒，分別是大女兒Yasmine、二女兒Jaden、小女兒Cayla，鍾麗緹也經常積極拍影片與女兒們互動引發關注。近日她帶著二女兒Jaden和小女兒Cayla一起拍攝時尚雜誌，讓大批網友讚嘆基因強大。

鍾麗緹和二女兒Jaden、小女兒Cayla登上時尚雜誌，畫面中可見兩個女兒皆擁有逆天修長美腿、前凸後翹好身材以及精緻立體五官，相較之下Jaden淡顏、Cayla則是濃顏，不過兩人都分別完美遺傳到鍾麗緹好基因。

而目前已經53歲的鍾麗緹近來轉型博主，經常在網上大方和粉絲們交流運動心得、美妝技巧等，皮膚依舊和年輕時一般緊緻細膩，身材也保持纖細勻稱，三人同框的畫面比起母女更像姊妹。

日前Cayla迎接14歲生日曝光一組美照，近年她暴風式成長，出落得亭亭玉立，精緻宛若洋娃娃的五官以及若隱若現的好身材完全不輸媽媽當年，引發粉絲誇讚：「所以小說裡才有一些女孩子，十幾歲就已經風華絕代」、「這是什麼基因保險獲得者」、「鍾麗緹三個女兒就沒有一個不好看的」。