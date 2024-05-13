綜觀2024年第一季整體營收為90.9億元 ; 營業利益為2.2億元 ; 稅前盈餘為1.68億元，基本每股盈餘為0.26元。營收端借助於貿易事業體因歐美零售需求增加，出貨金額持續成長帶動整體營收向上攀升。 特力貿易事業第一季營收為48.6億元，受惠於歐美零售商庫存逐步去化，以及既有客戶的拉貨動能轉強，較去年同期成長13.7％。

目前通膨改善速度、降息時間表、以及烏俄戰爭等因素，仍對全球貿易的外在環境及經濟復甦前景投下變數，特力將密切關注各國發展情勢並及時採取因應措施。特力貿易已從傳統的貿易公司轉型為服務公司，除了持續優化現有貿易客戶的關係，以持續維持全球零售商與製造商間之緊密程度，並積極爭取新的貿易策略夥伴。

至於臺灣零售2024年第一季營收為35.6億元，受到總體經濟狀況影響，可支配所得減少，導致消費氛圍較緩，以及疫情期間長時間待在家之生活型態改變，消費者紛紛走出戶外，家居市場消費氛圍較為低迷，第一季營收較去年同期減少。緊接年中及周年慶檔期，臺灣零售通路將推出一系列活動吸引客人回流，期望零售通路之銷售能於下半年漸入佳境。