又跑了！台南明德外役監受刑人逾假未歸 正面照曝光 19:342024/05/13 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南又有要犯跑了！台南明德外役監26歲受刑人方青山，返家探視逾假未歸。(圖／翻攝刑事局官網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南又有要犯跑了！台南明德外役監26歲受刑人方青山，返家探視逾假未歸，稍早刑事局發出查緝特刊表示，他身高瘦長約180公分、皮膚蠟黃，刑事局晚間通令全國警方緝捕！ 女大生住鬼屋4年出書 「台南鬼屋使用手冊」受矚目 南市「最佳嫁娶服務散步路線」 求婚嫁娶五部曲一次到位 品觀點｜台南漁光島求轉型！斥1.5億建遊客中心、觀夕平台 #台南 #跑了 #明德外役監 #逾假未歸 #照曝光 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南女童市場內遭家長連賞10餘下耳光 社會局出手找人 12:232024/05/13 社會 華友聯預售案4月入帳 營收動能看旺 18:242024/05/13 財經 綠委看阿扁特赦：小英會做智慧選擇 藍議員喊「先還錢再說」 14:192024/05/11 政治 台南「佳晟家和」永康新都心發展利多 自住置產兩相宜 09:002024/05/10 財經 自助洗衣店數量5年翻倍漲 台南銷售額成長逾3倍 12:362024/05/10 財經 超前部署！台南投入1630萬元 提升學甲區抽水、蓄洪量能 14:352024/05/13 生活 潛力蛋白更勝蛋黃 房市利基已轉彎 13:282024/05/13 財經 台南大員皇冠假日酒店5月新菜 復刻10道罕見港式住家菜誘客 14:242024/05/11 生活 立志當建築人！她兼3份工成績保持第1名 如願考取台科大 17:552024/05/13 生活 啦啦隊應援文化崛起 台南學校辦海選吸引年輕女孩參加 19:112024/05/13 生活 7國擴大採購台南水果、加工品 可望入帳逾1845萬美元 17:582024/05/10 生活 涉職棒假球案！前台南縣議長吳健保假釋 面對媒體這樣說 12:252024/05/13 政治 台南小巨蛋BOT案首場公聽會 聚焦周邊交通促疏緩車流 16:232024/05/11 生活 歡慶母親節 外銀推餐廳、購物刷卡優惠 23:532024/05/11 財經 「義起創生」前進台南 嘉義優質特產好吃好買 21:402024/05/11 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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