國產建材今年第一季稅後純益8.55億元，若扣除去年第一季有出售大陸常熟廠業外收入，本業獲利成長在25％以上。

力泰首季稅後純益1.19億元，年成長15.65％。

國產建材指出，集團擁有全台最多廠區皆在樞紐位置，加上科技行控與大量澆築高供應力，以及綠色低碳的高端混凝土研發優勢，因應這波AI浪潮，協助與受惠於不少高科技廠辦快速建廠，帶旺房建健康發展，集團營運獲利因此穩健前進。

目前有汐止、社子二處預拌混凝土廠的力泰，是以大台北地區市場為主，在都更、危老建案增加，北士科園區，江子翠、新店央北等重劃區推案多，營運持續成長。

預拌混凝土業者預期，國內各區域房建市場恢復穩健發展，政府推動危老都更獎勵方案、前瞻建設工程等，政府今年公共建設總支出維持歷史高檔規模，都會使得營建市場、混凝土需求持續攀高。

市場指出，目前國產建材、力泰在手的高端混凝土訂單不斷累積，加上目前預拌混凝土的價格處於歷史高峰，預期今年在本業持續穩健成長，營運前景與營利動能皆相當審慎樂觀。