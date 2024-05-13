全球瘋AI！不僅多國政府砸下重金力拼領先地位，多家科技巨頭也紛紛投入這場「AI軍備競賽」。臉書母公司Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）近日受訪時坦言，過去困擾業界已久的GPU短缺問題，基本上已經結束，但電力供應恐將成為下一個主要瓶頸。

祖克伯近期接受Youtube主持人Dwarkesh Patel專訪時表示，隨著GPU短缺問題告一段落，AI發展與成長短期內不再受到限制，企業忍不住砸重金打造資料中心等基礎設施，以跟上AI發展趨勢。

AI處理大量資料時相當耗能，因此電力供應已是未來左右AI發展的重要關鍵。據祖克伯的觀察，許多新資料中心用電用電50兆瓦至100兆瓦，特別是大型資料中心可能達到150兆瓦。依照這個發展趨勢，資料中心消耗300兆瓦或500兆瓦，甚至是1000兆瓦的電力，似乎只是時間的問題。

祖克伯指出，即使有再多錢可以購買GPU，也會遇到電力短缺等問題。然而建造新的電廠並非簡單任務，考量到法規，尤其是核能，以及電力輸送規劃與建設，從制定相關計畫，到電網確實可以輸送電力，可能需要很多年的時間。祖克柏也因此認為，電力生產可能很快值得投資。

不僅祖克伯憂心缺電問題，特斯拉執行長馬斯克也曾多次表達他對電力供應的擔憂。馬斯克表示，AI與電動車的快速發展，全球將面臨電力與變壓器供應短缺的問題，預估未來2年將由「缺晶片」變為「缺電力」。