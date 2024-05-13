準總統賴清德將於520就職，六都首長中僅國民黨籍台中市長盧秀燕和民進黨籍台南市長黃偉哲確定出席典禮，其餘四人都確定缺席，引發熱議。媒體人黃揚明指出，2016年的520，時任國民黨主席洪秀柱曾出席總統蔡英文的就職典禮，蔡還特地發文感謝洪秀柱的氣度。但這8年藍綠互動有因此和解？扁、馬、蔡初次就職總統前，都有安排向其他政黨政治領袖請益行程，唯獨賴無此安排，未來四年朝野要和解恐怕比登天還難。

「杯葛如果是指不出席，那這種杯葛還真的太廉價了？」黃揚明今(13日)在臉書發文表示，個人看法，中華民國不是威權國家，總統就職不是皇帝即位，需要萬民擁戴。在野黨的政治人物要不要去總統就職典禮都是各自的政治決定，不出席不等於「杯葛」，出席也不見得代表「支持」。

黃揚明質疑，2016年5月20日，時任國民黨主席洪秀柱出席了蔡英文的就職典禮，蔡英文還特地在臉書發文，感謝洪秀柱的氣度。但這8年，國民黨與民進黨的互動有因此和解？無論是扁、馬或是蔡，初次當選總統後、就職總統前，都有安排向其他政黨政治領袖請益行程，唯獨賴清德1月13日當選後，並無此安排。「朝野和解，從來都是說得比做得容易的事，也是一個巴掌拍不響的事。未來四年朝野要和解，恐怕比登天還難！」

黃揚明直言，執政者沒有誠意要和解，在野黨自己貼上去，那只是熱臉貼冷屁股而已。