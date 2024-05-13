大武山牧場產品涵蓋鮮蛋、液蛋、溏心蛋、蛋捲等產品，占比最大近八成的生鮮雞蛋，日產量高達80萬顆以上；目前在屏東、台南、桃園三地設有牧場與洗選場，2023年營收達11.49億元，液蛋17％，蛋加工品及中雞銷售約占4％。
魏毓恆表示，公司產品銷售主要分為B2B與B2C兩大面向，B2B的部分主要供貨給麥當勞、早安美芝城、三井日本料理、丸龜製麵…等全台知名餐飲業者；B2C的部分則是主要將產品透過全聯福利中心、全家便利商店、7-ELEVEN、大潤發、家樂福量販店等通路銷售給消費者。
食品業繼大成、卜蜂、茂生農經等積極開發蛋雞飼養廠、洗選廠之後，全台最大規模的單一蛋雞飼養廠大武山(6952）預計14日舉辦 上市前業績發表會，大武山牧場營運長魏毓恆指出，大武山除了在台三地牧場洗選場外，並攜手TAMAGO＆COMPANY株式會社6月在台首度推出生食級雞蛋，合作興建彰化洗選廠明年落成。
大武山牧場產品涵蓋鮮蛋、液蛋、溏心蛋、蛋捲等產品，占比最大近八成的生鮮雞蛋，日產量高達80萬顆以上；目前在屏東、台南、桃園三地設有牧場與洗選場，2023年營收達11.49億元，液蛋17％，蛋加工品及中雞銷售約占4％。
魏毓恆表示，公司產品銷售主要分為B2B與B2C兩大面向，B2B的部分主要供貨給麥當勞、早安美芝城、三井日本料理、丸龜製麵…等全台知名餐飲業者；B2C的部分則是主要將產品透過全聯福利中心、全家便利商店、7-ELEVEN、大潤發、家樂福量販店等通路銷售給消費者。
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