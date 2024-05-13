TXOne Networks（睿控網安）針對505位資安長調查指出，工控場域正面臨三大資安挑戰，首先，隨著工業聯網設備激增，資安現況的複雜度隨之提升，資安人員往往受限於只能看見自己負責的項目，如機台、網路、終端設備等。對此，企業提升整體資安覆蓋率刻不容緩。其次，工控日趨複雜，需針對工控環境特殊需求，量身定製資安解決方案。第三，企業導入供應鏈以及第三方服務商所提供的軟硬體服務時，需將老舊的系統完整納入資安守備範圍，以此提升對資安態勢的掌握度，並且防堵攻擊破口。

TXOne Networks（睿控網安）並呼籲企業，應針對「已知威脅」的基礎上，加強「未知威脅」的偵測能力，該公司預定在5月14~16日期間，於CYBERSEC 2024臺灣資安大會中展示最新的CPS（Cyber-Physical Systems）防護平台SageOne，其具備3大關鍵要素，可助力企業資安人員全面掌握工控場域設備的點線面，以因應工控場域中日益變化的資安威脅。