天后張惠妹（阿妹）的「ASMR」世界巡迴演唱會，今年改版升級為戶外體育場的「ASMR MAX」大型巡演，首場11日在南京奧林匹克體育中心開唱，是她相隔8年再唱體育場等級的演唱會，吸引逾3萬人進場搶看，阿妹與團隊祭出超多驚喜，不僅曲目大幅變動，新造型更是一套比一套吸睛，視覺效果驚人。

阿妹這次開唱在微博掀起熱議，歌迷大讚她表現超穩，完全掌控戶外演出氣氛；阿妹的經紀人陳鎮川說：「其實她以前的專長就是唱體育場，她非常會handle體育場動軋幾萬人的場子，南京演唱會結束後，我跟她說『妳所有能量在戶外全都回來了』。」

阿妹「ASMR」世界巡迴演唱會。（聲動娛樂提供）

陳鎮川表示，巡演改版訂製了多套新造型，但後面場次仍會繼續調整，「阿妹也覺得2.0這個MAX版本唱得很爽，曲目的部份，歌迷聽完反饋都非常好，因為都是一些很久沒有聽到、耳熟能詳的歌，所以目前已經開票的4個城市全都秒殺，還在敲碗我們加場，場次已排到年底」。

此外，大陸節目《歌手2024》10日開播後話題不斷，因今年賽制改以直播、不修音的Onetake方式進行錄製，首集結果，西洋歌手力壓華語歌手，那英也僅獲第3；大陸網友呼籲節目組邀請實力派華語歌手加入，連「大陸國寶」韓紅也發文表態想要參賽。有趣的是，許多樂迷敲碗邀張惠妹加盟，如此一來就可與那英、韓紅組成「惠英紅」，3人強大實力有望與西洋歌手比拚。